Украинские власти сменили руководство силовых ведомств
2023-02-05 22:09
Верховная рада Украины утвердила кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Министром обороны Украины вместо Алексея Резникова стал бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Сам Резников сменил Павла Рябикина на посту министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Главой Министерства внутренних дел утвержден Игорь Клименко, Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк.
Опубликовано: Светлана Репина