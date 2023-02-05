Зеленский ввёл санкции против 200 российских компаний и предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл санкции против 200 российских компаний и предприятий, среди которых «Росатом».

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский, одобрив решение СНБО, своим указом ввёл санкционные ограничения против 200 российских компаний и предприятий, часть из которых связана с атомной отраслью или высокими технологиями.

В частности, под действие украинских санкций, срок действия которых, согласно опубликованному на сайте главы киевского режима, составляет 50 лет, попала Государственная корпорация «Росатом» и его дочерние структуры.