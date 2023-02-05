Зеленский: Украина вводит санкции против атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны страна вводит санкции против атомной отрасли России.

Он также уточнил, что это еще не последнее решение, касающееся российской атомной промышленности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России слишком слабым.

Он сказал, что Украина сейчас работает с государствами ЕС, чтобы добиться включения в пакет ядерных и ракетных санкций.