Эрдоган: страны от Европы до Америки пытаются повлиять на выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны от Европы до Америки пытаются повлиять на выборы в Турции.

Речь идет о парламентских и президентских выборах, которые запланированы на 14 мая нынешнего года.

Эрдоган отметил, что с этой целью против него проводятся подлые кампании.

Ранее издание DikGazete писало, что предстоящие выборы в Турции могут изменить баланс сил в мире.