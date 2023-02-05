Эрдоган: страны от Европы до Америки пытаются повлиять на выборы в Турции
2023-02-05 22:59
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны от Европы до Америки пытаются повлиять на выборы в Турции.
Речь идет о парламентских и президентских выборах, которые запланированы на 14 мая нынешнего года.
Эрдоган отметил, что с этой целью против него проводятся подлые кампании.
Ранее издание DikGazete писало, что предстоящие выборы в Турции могут изменить баланс сил в мире.
Опубликовано: Светлана Репина