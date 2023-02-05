Большинство американцев не хотят победы ни Байдена, ни Трампа на следующих выборах

Победа на будущих выборах президента США Джо Байдена или Дональда Трампа не понравится большинству американцев. Такая перспектива не вызывает широкого энтузиазма даже в их партиях. Это следует из опроса Washington Post и телеканала ABC.

Более 62% опрошенных были бы "недовольны или рассержены", если бы Байден был переизбран на высший пост в 2024 году. 56% так же относятся к перспективе возвращения в Белый дом Трампа.

В свою очередь, 36% говорят, что они с энтузиазмом приветствуют переизбрание Байдена, в то время как 43% говорят то же самое о возможном втором сроке Трампа.

Пока у Байдена нет конкурентов на выдвижение от Демократической партии, а Трампу придется столкнуться как минимум с несколькими оппонентами в Республиканской партии.

Согласно опросу, проведенному с 27 января по 1 февраля, в гипотетической дуэли между Байденом и Трампом 45% зарегистрированных избирателей поддержали бы первого, а 45% - второго.

Около 9 из 10 демократов поддерживают Байдена и примерно столько же республиканцев поддерживают Трампа. Среди независимых преимущество Байдена - 50:41%.