Экс-глава Минобороны Резников: Израиль пообещал Украине системы оповещения о ракетах и беспилотниках
2023-02-05 23:03
Бывший глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что у Киева была договоренность с Израилем о поставках систем оповещения о ракетах и беспилотниках.
Ранее премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность отправки систем ПРО «Железный купол» на Украину.
При этом он отметил, что Израиль не желает вступать в противостояние с российской стороной.
Украина неоднократно просила Израиль о поставках систем ПРО, однако получала отказ, хотя израильская сторона передает Киеву гуманитарную помощь.
Опубликовано: Светлана Репина