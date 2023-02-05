Экс-глава Минобороны Резников: Израиль пообещал Украине системы оповещения о ракетах и беспилотниках

Бывший глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что у Киева была договоренность с Израилем о поставках систем оповещения о ракетах и беспилотниках.

Ранее премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность отправки систем ПРО «Железный купол» на Украину.

При этом он отметил, что Израиль не желает вступать в противостояние с российской стороной.

Украина неоднократно просила Израиль о поставках систем ПРО, однако получала отказ, хотя израильская сторона передает Киеву гуманитарную помощь.