FT: инцидент с аэростатом перечеркнул возможность улучшения отношений Китая и США
2023-02-05 23:08
Издание Financial Times пишет, что из-за инцидента с аэростатом был поставлен крест на возможности улучшения отношений США и КНР.
Авторы материала напоминают, что ранее Джо Байден и Си Цзиньпин договорились об улучшении взаимодействия.
Однако сейчас в США считают, что Китай полностью подорвал попытки Вашингтона наладить такое взаимодействие.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что китайский аэростат был предназначен для наблюдения за американскими стратегическими объектами.
Опубликовано: Светлана Репина