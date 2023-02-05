FT: инцидент с аэростатом перечеркнул возможность улучшения отношений Китая и США

Издание Financial Times пишет, что из-за инцидента с аэростатом был поставлен крест на возможности улучшения отношений США и КНР.

Авторы материала напоминают, что ранее Джо Байден и Си Цзиньпин договорились об улучшении взаимодействия.

Однако сейчас в США считают, что Китай полностью подорвал попытки Вашингтона наладить такое взаимодействие.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что китайский аэростат был предназначен для наблюдения за американскими стратегическими объектами.