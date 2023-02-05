Резников Мое будущее на посту зависит от президента Зеленского

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в воскресенье, комментируя сообщения о своем возможном уходе с должности, что решение по этому вопросу принимает президент Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

"Решение оставаться на посту министра обороны или нет принимается одним человеком - главой вооруженных сил, президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно конституции, он предлагает кандидата, а решение о выдвижении принимает Верховная Рада", - сказал Резников.

Сайт "Украинская правда" сообщил со ссылкой на источники в администрации президента, правительстве и правоохранительных органах, что Резников может уйти с поста министра обороны.

Его место, согласно этим сообщениям, займет нынешний глава украинской военной разведки (ГУР) генерал Кирилл Буданов.

По данным портала, в офисе Зеленского считают, что Резников "должен остаться в команде" украинского президента. Сам министр сообщил "Украинской правде", что "не вел переговоров об уходе с должности", но оговорился, что "каждый чиновник должен знать, что он не занимает свою должность пожизненно".