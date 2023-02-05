Аятолла Хаменеи объявил о амнистии для тысяч заключенных в Иране
Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Сайид Али Хоссейни Хаменеи объявил об амнистии тысячам заключенных.
Она касается задержанных во время недавних массовых антиправительственных демонстраций в Иране, потому что, как сказал главный судья Ирана, они стали жертвами идеологической обработки и теперь сожалеют о своих действиях. Правозащитники называют это "актом пропаганды".
По данным агентства IRNA, на смягчение приговора могут рассчитывать лица, не обвиняемые в шпионаже или связях с иностранными спецслужбами. Амнистии не подлежат заключенные, отбывающие наказание за убийство, разрушение правительственных или военных зданий, а также осужденные за коррупцию.
В иранских тюрьмах содержатся около 20 тысяч человек, арестованных во время демонстраций, продолжающихся с сентября. Протесты начались со смерти молодой курдской женщины Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов в сентябре за "неподходящий головной убор". После ареста женщина впала в кому и скончалась в больнице.
Не менее 100 протестующих были приговорены к смертной казни. Четыре человека, осужденные за участие в массовых беспорядках, уже казнены.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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