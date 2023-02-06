Зеленский: Украина готовит решения, которые позволят получить больше поддержки и оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовки решений, которые позволят его стране получать больше поддержки и больше оружия.

По его словам, такие решения и переговоры необходимы, чтобы усилить украинских военных.

Он также уточнил, что форматы работы по данному вопросу будут как публичными, так и непубличными.

Ранее Зеленский говорил о том, что Украина и Соединенные Штаты достигли уровня настоящего союза.