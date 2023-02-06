Зеленский: Украина готовит решения, которые позволят получить больше поддержки и оружия
2023-02-06 00:09
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовки решений, которые позволят его стране получать больше поддержки и больше оружия.
По его словам, такие решения и переговоры необходимы, чтобы усилить украинских военных.
Он также уточнил, что форматы работы по данному вопросу будут как публичными, так и непубличными.
Ранее Зеленский говорил о том, что Украина и Соединенные Штаты достигли уровня настоящего союза.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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