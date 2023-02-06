Китай призвал США воздержаться от эскалации напряженности после сбития аростата

Китайское правительство призвало Вашингтон воздержаться от эскалации напряженности или принятия "дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Китая" после сбития китайского воздушного шара.

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн заявил в ноте посольству США в Пекине, что "беспилотный летательный аппарат, который был сбит, был гражданским объектом и случайно вошел в воздушное пространство США".

"Китай решительно выступает против таких действий и решительно протестует против них. Правительство Китая внимательно следит за развитием событий", — написал Се Фэн.

Воздушный шар был сбит в субботу, 4 февраля американским истребителем F-22 над территориальными водами США после облета континентальной части США. Останки воздушного шара были разбросаны по большой площади океана и сейчас их ищут водолазы ВМС США.

Китай утверждает, что это был метеозонд, который был оснащен оборудованием для исследования погоды и другим научным оборудованием и непреднамеренно сбился с курса.

Американцы же подозревают, что это был разведывательный аэростат, который наблюдал за секретными военными объектами.