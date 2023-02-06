Число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже более 100 человек

По данным властей, число погибших в результате катастрофического землетрясения в Турции возросло по меньшей мере до 53 человек. В Сирии, по данным властей, погибли 62 человека. Более 1000 человек могут быть ранены.

Катастрофа затронула юго-восток Турции и север Сирии.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр толчков, произошедших в 4/:/17 по местному времени и продолжавшийся несколько десятков секунд, находился на глубине около 18 км, примерно в 30 км от турецкого города Газиантеп с населением более 1 млн человек.

Чуть позже произошла серия повторных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 6,7.

Землетрясение, произошедшее в понедельник в Турции, стало самым серьезным после землетрясения 17 августа 1999 года, в результате которого погибло 17 000 человек, в том числе 1 000 только в Стамбуле.

Катаклизм на севере Сирии уничтожил сотни домов, в том числе многоэтажных. В Алеппо, Хаме и Латакии, по данным официального информационного агентства SANA, погибли 42 человека, более 200 получили ранения. Движение поездов приостановлено, дороги и мосты обследуются.

Подземные толчки также ощущались в Ливане и на Кипре.