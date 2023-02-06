NYT: Из-за эмбарго на российскую нефть пострадают судоходные компании и водители легковых автомобилей в ЕС

5 февраля вступило в силу западное эмбарго на поставки нефтепродуктов из России морем, сообщает Reuters.

The New York Times отмечает, что эмбарго на морские перевозки российских нефтепродуктов в ЕС представляет риск для большинства европейских судоходных компаний и затронет до 40/% водителей легковых автомобилей, так как это грозит дефицитом и резким подорожанием дизельного топлива.

Газета предупреждает, что из-за того, что в 2022 году Россия продала около половины всего дизельного топлива, импортируемого в страны ЕС, заменить его другим поставщиком будет сложно.

После 5 февраля ЕС будет вынужден увеличить импорт дизельного топлива из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и США.

Вступающее в силу эмбарго является дополнением к эмбарго ЕС на морскую транспортировку российской нефти, которое было введено в начале декабря Евросоюзом, Великобританией и странами G7.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нефтяное эмбарго сократит импорт этого сырья из России в страны ЕС примерно на 90%.