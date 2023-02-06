Италия, Франция, Финляндия, США и Канада подверглись кибератаке
2023-02-06 08:52
Взлом был направлен на использование уязвимости в программном обеспечении и, как сообщается, в воскресенье скомпрометировал такие страны, как Италия, Франция, Финляндия, США и Канада.
Исполнительный директор ACN Роберто Бальдони сообщил агентству Reuters, что взлом был направлен на использование уязвимости в программном обеспечении, добавив, что это была крупномасштабная атака.
Пострадали десятки итальянских организаций, и многие другие были предупреждены о необходимости принять меры, чтобы избежать блокировки своих систем.
Клиенты Telecom Italia в воскресенье сообщали о проблемах с Интернетом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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