Италия, Франция, Финляндия, США и Канада подверглись кибератаке

Взлом был направлен на использование уязвимости в программном обеспечении и, как сообщается, в воскресенье скомпрометировал такие страны, как Италия, Франция, Финляндия, США и Канада.

Исполнительный директор ACN Роберто Бальдони сообщил агентству Reuters, что взлом был направлен на использование уязвимости в программном обеспечении, добавив, что это была крупномасштабная атака.

Пострадали десятки итальянских организаций, и многие другие были предупреждены о необходимости принять меры, чтобы избежать блокировки своих систем.

Клиенты Telecom Italia в воскресенье сообщали о проблемах с Интернетом.