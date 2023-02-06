Миссис Вселенной в первый раз за всю историю проведения конкурса стала россиянка Елена Максимова
2023-02-06 09:38
Конкурс "Миссис Вселенная", прошедший в Болгарии, впервые завершился победой представительницы от России. 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова завладела этим почетным титулом.
Конкурс "Мисссис Вселенная" проходил в Болгарии.
Обладательницей заветного титула стала российская красавица. Победа досталась 34-летней уроженке Удмуртии Елене Максимовой.
Культурное событие прошло в столице государства - городе София. В финал прошли 120 представительниц от разных стран.
Участвовать в конкурсе разрешено замужним, разведённым или овдовевшим женщинам 18 - 55 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова