Сотни погибших и тысячи раненых в результате мощнейшего за 80 лет землетрясения в Турции

В понедельник утром в Турции произошло сильное землетрясение. Экстренные службы сообщают о более чем 200 погибших.

Землетрясение силой 7,8 балла по шкале Рихтера произошло в Турции сразу после 4 часов утра по местному времени 6 февраля в понедельник в 23 км к востоку от Нурдаги в провинции Газиантеп на глубине 24,1 км, сообщила Геологическая служба США (USGS). Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

По меньшей мере 76 человек погибли и более 440 получили ранения в Турции, сообщает антикризисное агентство страны AFAD.

По меньшей мере 111 человек погибли и более 500 получили ранения в соседней Сирии, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения. Смертельные случаи были зарегистрированы в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе.

По данным группы "Белые каски", официально известной как Сирийская гражданская оборона, гуманитарной организации, созданной для спасения людей, пострадавших в ходе конфликта, в настоящее время под завалами находятся десятки человек. Большая часть северо-западной Сирии, которая граничит с Турцией, контролируется антиправительственными силами. Это результат кровопролитной гражданской войны, начавшейся в 2011 году.

Данное землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года, когда землетрясение такой же силы унесло жизни 30 000 человек. Землетрясения такой силы случаются редко; в среднем в мире их бывает менее пяти в год. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше по шкале Рихтера.

Карл Ланг, доцент Школы наук о Земле и атмосфере Технологического университета Джорджии, сказал CNN, что район, пострадавший от землетрясения в понедельник, подвержен сейсмической активности.