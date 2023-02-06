Матвиенко заявил, что многие патриотические песни не отличаются искренностью
2023-02-06 10:21
Известный музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко считает, что многие патриотические композиции, вышедшие с началом СВО, нельзя назвать искренними.
Продюсер Игорь Матвиенко убежден, что немногие патриотические композиции являются искренними, о чем он сообщил в интервью aif.ru..
Подобные песни исчезают сразу после выхода и навсегда. По мнению деятеля музыкальной индустрии, важно не количество, а качество и искренность патриотических композиций.
Матвиенко считает, что пока очень хорошо такие произведения получаются лишь у исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов).
Опубликовано: Наталья Гончарова