Матвиенко заявил, что многие патриотические песни не отличаются искренностью

Известный музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко считает, что многие патриотические композиции, вышедшие с началом СВО, нельзя назвать искренними.

Продюсер Игорь Матвиенко убежден, что немногие патриотические композиции являются искренними, о чем он сообщил в интервью aif.ru..

Подобные песни исчезают сразу после выхода и навсегда. По мнению деятеля музыкальной индустрии, важно не количество, а качество и искренность патриотических композиций.

Матвиенко считает, что пока очень хорошо такие произведения получаются лишь у исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов).