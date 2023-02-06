Дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, как ее мать дралась с мужем
2023-02-06 10:31
Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна рассказала о драках ее матери со вторым супругом.
Старшая наследница популярной в России актрисы Марии Шукшиной Анна раскрыла подробности личной жизни своей известной матери.
Оказывается, артистка дралась со своим вторым мужем, продюсером Алексеем Касаткиным, что приходилось наблюдать дочери знаменитости в детстве.
Анна рассказала об этом в шоу "Секрет на миллион".
По мнению наследницы актрисы, ее мать была слишком жесткой в отношениях с мужчинами.
Опубликовано: Наталья Гончарова