Дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, как ее мать дралась с мужем

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна рассказала о драках ее матери со вторым супругом.

Старшая наследница популярной в России актрисы Марии Шукшиной Анна раскрыла подробности личной жизни своей известной матери.

Оказывается, артистка дралась со своим вторым мужем, продюсером Алексеем Касаткиным, что приходилось наблюдать дочери знаменитости в детстве.

Анна рассказала об этом в шоу "Секрет на миллион".

По мнению наследницы актрисы, ее мать была слишком жесткой в отношениях с мужчинами.