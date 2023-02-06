Модель Жук поделилась фото в нижнем белье со своими доберманами
2023-02-06 11:10
Теннисистка Софья Жук, оставившая спорт для того, чтобы стать моделью, порадовала поклонников снимками в нижнем белье. Красавица позирует на фото вместе со своими доберманами.
Красавица Софья Жук, в прошлом теннисистка, оставила спорт ради карьеры в модельном бизнесе.
Знаменитость продемонстрировала на фотографиях своих любимых домашних питомцев - двух доберманов, в обществе которых девушка чувствует себя максимально комфортно.
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На снимках звезда подиума в нижнем белье позирует в компании своих собак.
Поклонники оценили кадры, осыпав модель комплиментами, заметив, что доберманам повезло с хозяйкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова