Модель Жук поделилась фото в нижнем белье со своими доберманами

2023-02-06 11:10

Теннисистка Софья Жук, оставившая спорт для того, чтобы стать моделью, порадовала поклонников снимками в нижнем белье. Красавица позирует на фото вместе со своими доберманами.

Красавица Софья Жук, в прошлом теннисистка, оставила спорт ради карьеры в модельном бизнесе.

Знаменитость продемонстрировала на фотографиях своих любимых домашних питомцев - двух доберманов, в обществе которых девушка чувствует себя максимально комфортно.

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    На снимках звезда подиума в нижнем белье позирует в компании своих собак.

    Поклонники оценили кадры, осыпав модель комплиментами, заметив, что доберманам повезло с хозяйкой.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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