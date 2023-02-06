Модель Жук поделилась фото в нижнем белье со своими доберманами

Теннисистка Софья Жук, оставившая спорт для того, чтобы стать моделью, порадовала поклонников снимками в нижнем белье. Красавица позирует на фото вместе со своими доберманами.

Красавица Софья Жук, в прошлом теннисистка, оставила спорт ради карьеры в модельном бизнесе.

Знаменитость продемонстрировала на фотографиях своих любимых домашних питомцев - двух доберманов, в обществе которых девушка чувствует себя максимально комфортно.