Маникюр в стиле эпохи Возрождения стал основным февральским трендом

Графические рисунки на ногтях уходят в прошлое: на смену им идет маникюр с романтичными разводами.

Мода на четкие линии в рисунке на ногтях продержалась довольно долго. Но затяжная зима сместила акценты в сторону более мягкого принта.

В феврале этого года будут в тренде ногти с минималистичным маникюром, который в ряде случаев будет имитировать полное его отсутствие. Цвета будут тяготеть к пастельной гамме.

Аккуратные разводы и нечеткие линии на ногтях призваны создавать максимально воздушный образ. База при этом будет браться пролупрозрачная или в крайнем случае молочного оттенка.