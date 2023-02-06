Рок-группа из Британии URIAH HEEP отказалась выступать в Екатеринбурге
Изветная британская рок-группа "URIAH HEEP" должна была выступить в Екатеринбурге 13 апреля, но концерт был отменен.
Известная рок-группа из Британии "URIAH HEEP" отменила свое выступление в российском городе Екатеринбурге.
Музыканты должны были радовать россиян в ККТ "Космос" Екатеринбурга 13 апреля, но концерт отменили.
Сведения о том, что мероприятие не состоится, появились на сайте киноконцертного театра, где оно должно было пройти.
Примечательно, что выступление британцев переносилось не раз. Сначала причиной была пандемия коронавируса, а теперь концерт был отменен совсем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Алексей Гладкий
Лукашенко издал указ о создании комиссии по возвращению в страну политэмигрантов
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что анонсированный ранее указ о возвращении в Беларусь граждан, которые выехали из страны по политическим мотивам после событий 2020 года, уже подписан.Подробнее...