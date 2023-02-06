Рок-группа из Британии URIAH HEEP отказалась выступать в Екатеринбурге

Изветная британская рок-группа "URIAH HEEP" должна была выступить в Екатеринбурге 13 апреля, но концерт был отменен.

Известная рок-группа из Британии "URIAH HEEP" отменила свое выступление в российском городе Екатеринбурге.

Музыканты должны были радовать россиян в ККТ "Космос" Екатеринбурга 13 апреля, но концерт отменили.

Сведения о том, что мероприятие не состоится, появились на сайте киноконцертного театра, где оно должно было пройти.

Примечательно, что выступление британцев переносилось не раз. Сначала причиной была пандемия коронавируса, а теперь концерт был отменен совсем.