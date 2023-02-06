Блогер Вероника Белоцерковская заочно получила приговор: 9 лет колонии
2023-02-06 11:34
По сообщению ТАСС, женщина признана иноагентом в РФ и приговорена заочно к 9 годам колонии.
В понедельник 6 февраля блогер Вероника Белоцерковская заочно приговорена Басманным судом Москвы к девяти годам колонии.
Из приговора, зачитанного судьей:
"Назначить заочно Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии"
Женщину признали иностранным агентом РФ. Ей вменяется распространение недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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