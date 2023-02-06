Блогер Вероника Белоцерковская заочно получила приговор: 9 лет колонии

2023-02-06 11:34

По сообщению ТАСС, женщина признана иноагентом в РФ и приговорена заочно к 9 годам колонии.

В понедельник 6 февраля блогер Вероника Белоцерковская заочно приговорена Басманным судом Москвы к девяти годам колонии.

Из приговора, зачитанного судьей:

"Назначить заочно Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии"

Женщину признали иностранным агентом РФ. Ей вменяется распространение недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Опубликовано: Храмова Оксана









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