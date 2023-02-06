Картина Чебурашка собрала 6 000 000 000 российских рублей, оставив конкурентов далеко позади
2023-02-06 11:46
За 35 дней проката фильм "Чебурашка" заработал аж 6 000 000 000 российских рублей, оставив бывших "рекордсменов" далеко позади.
Картина "Чебурашка" превзошла все прогнозы по сборам, заработав 6 000 000 000 российских рублей в прокате.
По данным на сегодняшний день, семейный фильм опережает голливудский фантастический экшн "Аватар", который был рекордсменом по сборам до этого, на 2 400 000 000 рублей.
Что касается российского проката, тут "Чебурашке" даже близко равных нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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