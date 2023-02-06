Шапша: в лесу под Калугой на высоте 50 метров взорвался беспилотник

Калужский губернатор Вячеслав Шапша сообщил, что на высоте 50 метров в лесу под Калугой взорвался беспилотник, на месте работают силовики.

6 февраля губернатор Калужской области России Владислав Шапша в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что около 5:00 в лесу под Калугой взорвался беспилотный летательный аппарат.

Шапша отметил, что взрыв дрона произошёл на высоте пятьдесят метров.

В результате данного инцидента жертв и пострадавших среди калужан нет, местные объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. На месте работают представители силовых структур.