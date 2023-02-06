Друг Дроздова Дунаев рассказал, когда ведущий выйдет из больницы

Друг телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев сообщил, когда знаменитость выпишут из больницы.

85-летний ведущий ТВ и ученый Николай Дроздов все еще находится в больнице, куда попал с переломами ребер.

Новостями о состоянии знаменитости поделился приятель зоолога, композитор Дмитрий Дунаев.

Дунаев утверждает, что очень скоро ("буквально на днях") Дроздова отправят домой, сообщив, что его друг идет на поправку стремительными темпами.