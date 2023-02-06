Друг Дроздова Дунаев рассказал, когда ведущий выйдет из больницы
2023-02-06 11:56
Друг телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев сообщил, когда знаменитость выпишут из больницы.
85-летний ведущий ТВ и ученый Николай Дроздов все еще находится в больнице, куда попал с переломами ребер.
Новостями о состоянии знаменитости поделился приятель зоолога, композитор Дмитрий Дунаев.
Дунаев утверждает, что очень скоро ("буквально на днях") Дроздова отправят домой, сообщив, что его друг идет на поправку стремительными темпами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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