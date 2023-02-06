Рябков: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Москву на этой неделе

2023-02-06 12:03

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Москву на этой неделе.

6 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков анонсировал визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву.

Отмечается, что глава Международного агентства по атомной энергии Гросси посетит с рабочим визитом столицу России уже на этой неделе.

Ранее Рафаэль Гросси посещал Киев, где лично встретился с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Опубликовано: Диана Мудреченко









Новости СМИ2