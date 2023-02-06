Рябков: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Москву на этой неделе
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Москву на этой неделе.
6 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков анонсировал визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву.
Отмечается, что глава Международного агентства по атомной энергии Гросси посетит с рабочим визитом столицу России уже на этой неделе.
Ранее Рафаэль Гросси посещал Киев, где лично встретился с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Алексей Гладкий
Лукашенко издал указ о создании комиссии по возвращению в страну политэмигрантов
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что анонсированный ранее указ о возвращении в Беларусь граждан, которые выехали из страны по политическим мотивам после событий 2020 года, уже подписан.Подробнее...