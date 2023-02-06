Шварценнегер попал в аварию в Лос-Анджелесе, сбив велосипедистку при этом

Известный актер и политик Арнольд Шварценнегер попал в ДТП на территории Лос-Анджелеса, в результате сбив велосипедистку.

Актер Арнольд Шварценнегер угодил в аварию в Лос-Анджелесе, о чем сообщает TMZ.

По информации источника, велосипедистка повернула прямо перед автомобилем артиста, прежде чем тот успел притормозить.

В результате женщина оказалась на больничной койке с небольшими травмами.

Актер дал показания сотрудникам правопорядка, которые не нашли оснований для его задержания.

После инцидента Шварценеггер забрал велосипед "жертвы", чтобы починить его.