Экипаж вертолёта Ми-28Н уничтожил пункт управления и бронированную технику ВСУ
В Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолёта Ми-28Н в результате боевого применения уничтожил пункт управления и бронированную технику ВСУ.
6 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщили о результате боевого применения ударных вертолётов Ми-28Н в зоне спецоперации по защите Донбасса.
В оборонном ведомстве заявили, что экипажи Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины, уничтожив пункт управления и бронированную технику украинской стороны.
Отмечается, что в ходе специальной военной операции России на Украине армейская авиация выполняет множество задач, в частности, сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения ВС РФ с воздуха.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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