Экипаж вертолёта Ми-28Н уничтожил пункт управления и бронированную технику ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолёта Ми-28Н в результате боевого применения уничтожил пункт управления и бронированную технику ВСУ.

6 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщили о результате боевого применения ударных вертолётов Ми-28Н в зоне спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве заявили, что экипажи Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины, уничтожив пункт управления и бронированную технику украинской стороны.

Отмечается, что в ходе специальной военной операции России на Украине армейская авиация выполняет множество задач, в частности, сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения ВС РФ с воздуха.