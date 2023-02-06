Минобороны Беларуси: белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации ОТРК «Искандер»

В Минобороны Беларуси сообщили, что белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации российского ОТРК «Искандер».

6 февраля пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации высокоточного оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», способного поразить любую цель на дальности до 500 километров.

Отмечается, что ни одна система противовоздушной обороны в мире не способна перехватить выпущенную из российского ОТРК «Искандер» ракету.