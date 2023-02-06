Лукашенко указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину беглыми.

6 февраля Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с генпрокурором Андреем Шведом заявил о том, что подписал указ о рассмотрении обращений находящихся за рубежом белорусов по вопросам совершения ими правонарушений.

Лукашенко отметил, что в состав комиссии должны входить граждане, которые оказались среди пострадавших в результате совершенных беглыми правонарушений.

«Тогда общество будет понимать, что решения принимают не Лукашенко, Швед и прочие - люди, облеченные властью. Естественно, что мы это должны организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения», – сказал белорусский лидер.