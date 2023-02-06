Пресняков высказался о своем участии в новом сезоне шоу Голос
2023-02-06 13:01
Певец Владимир Пресняков заявил, что многого ждет от своего наставничества в очередном сезоне телевизионного проекта "Голос".
Популярный исполнитель Владимир Пресняков станет одним из наставников следующего сезона музыкального шоу "Голос".
Артист побеседовал с корреспондентами перед церемонией награждения "Золотой граммофон", заявив, что его участие как наставника в "Голосе" - новый этап, войти в который он хочет "с крылышками".
По признанию музыканта, он многого ждет от своего участия в программе.
Опубликовано: Наталья Гончарова