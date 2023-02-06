Экс-участник группы Моя Мишель Лисов заявил, что хочет снять клип в замке Пугачевой

Бывший бас-гитарист группы "Моя Мишель" Михаил Лисов заявил, что желает снять свой новый клип в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.

Экс-участник популярной группы "Моя Мишель", а сейчас музыкант коллектива "ЯМОРЕ" Михаил Лисов заявил, что замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина - отличное место для съемок его нового клипа, о чем информирует "Газета.ru".

Артист сообщил, что по поводу ведутся переговоры с человеком, отвечающим за продажу недвижимости.

На поиск места съемок клипа у группы ушло около 1 года, а самым подходящим для этих целей оказался выставленный на продажу дом знаменитостей.

Примечательно, что члены "ЯМОРЕ" даже изъявили желание в самом начале своего клипа передать привет хозяевам особняка, но представители артистов отговаривают их от подобного шага.