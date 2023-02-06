Климова высказала свое отношение к пластическим операциям
2023-02-06 13:23
Известная актриса Екатерина Климова рассказала, как относится к пластической хирургии.
Актриса Екатерина Климова сообщила представителям СМИ в рамках передачи "Ты не поверишь!", как относится к пластике.
Артистка убеждена, что задавать подобные вопросы представительницам прекрасного пола верх нетактичности.
Вопросы по поводу обращения к пластическому хирургу неуместны, так как это личное дело каждого.
Опубликовано: Наталья Гончарова