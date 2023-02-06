Дочь Началовой Вера Алдонина, узнав о смерти матери, страшно кричала 15 минут

Наследница покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина пережила нервный срыв, узнав о том, что мамы больше нет. Девочка кричала в течение 15 минут и не могла успокоиться.

Отец Веры - Евгений Алдонин, пытался как мог смягчить удар девочки от новости, что ее мама, певица Юлия Началова, умерла, но нервного срыва девочке избежать не удалось.

Наследница покойной артистки впала в истерику и страшно кричала целых 15 минут.

О самом ужасном дне в своей жизни Вера Алдонина, которой сегодня 16 лет, вспомнила в эфире передачи "Секрет на миллион".