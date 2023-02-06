Ученые нашли ответ, почему так много людей верят в теории заговора

В конспиративные теории верит более половины населения Америки: этим феноменом заинтересовалась наука.

Вера в тайное правительство, влияющее на судьбу человечества, порождает самые фантастические идеи. От 5 джи вышек, вызывающих коронавирус до фальшивой высадки на Луну. Ученые стали разбираться в причинах этого феномена.

Социологи утверждают, что ключевой причиной являются такие черты личности как нарциссизм, психопатия и тенденция рассматривать мир в черно-белой гамме.

Но распространению веры в теории заговора способствует в большей степени самоуверенность человека. Чем больше человек верит в то, что его мнение и есть истина, тем выше вероятность, что он поверит в конспиративные теории.