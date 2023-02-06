Имена претендентов на премию "Грэмми" назовут в это воскресенье в Лос-Анджелесе

Победителей Академии звукозаписи США "Грэмми" назовут в Лос-Анджелесе в 65-ый раз.

Лауреатов 65-ой церемонии награждения "Грэмми" озвучат в Лос-Анджелесе во время прямого эфира на телеканале NBC.

Вести событие будет южноафриканский актер Тревор Ноа, который делает это уже в 3-ий раз. На юбилейном концерте организаторы намерены также отпраздновать 50-летие с момента основания хип-хопа.

Номинантами премии в 2023 году стали такие известные исполнители и группы, как Адель, Бейонсе, "ABBA", Тейлор Свифт, Кендрик Ламар и многие другие.