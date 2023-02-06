Дайнеко высказалась по поводу своей беременности

Известная исполнительница Виктория Дайнеко прокомментировала информацию о том, что она беременна.

Известная исполнительница Виктория Дайнеко стала гостьей Рутуб-шоу "Злые языки", посмеявшись над тем, что о ее беременности СМИ пишут уже 10 лет.

Артистка пошутила, что всю жизнь "беременной ходит". Когда еще не было социальных сетей , то о ней все время писали, что она в положении.

Ведущая Виктория Боня попросила певицу показать живот и та без стеснения сделала это.