SANA: 371 человек погиб при землетрясении в Сирии, пострадали ещё 1089

Министр здравоохранения САР Ахмед Дмейрия заявил, что 371 человек погиб при землетрясении в Сирии, пострадали ещё 1089.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, сирийское информационное агентство SANA, со ссылкой на главу Министерства здравоохранения САР Ахмеда Дмейрию, сообщило о том, что число жертв землетрясения увеличилось до 371 человека.

Дмейрия добавил, что на данный момент известно, что в результате мощных подземных толчков, начавшихся на рассвете в турецкой провинции Кахраманмараш недалеко от границы с Сирией, стали 1089 сирийцев.