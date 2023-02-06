Лепс впервые сообщил, что завел роман после развода

Исполнитель Григорий Лепс завел романтические отношения впервые после тяжелого расставания с теперь уже бывшей женой Анной Шаплыковой.

Популярный певец Григорий Лепс после тяжелого развода вновь обрел счастье с новой возлюбленной, о чем он сообщил, общаясь с представителями СМИ, на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Питере.

Лепс заявил, что влюблен в Родину и еще одну женщину. Эти отношения музыканта стали первыми после расставания с теперь уже бывшей супругой Анной Шаплыковой в 2021 году.

Исполнитель был уже 2 раза женат. Со второй женой Анной Шаплыковой они прожили вместе 20 лет. У пары появились на свет дочери Ева и Николь и сын Иван.

От первого брака у артиста есть старшая дочь - Инга.