Моравецкий: Третья мировая война может начаться из-за СВО в Украине

Премьер Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что одной из причин начала новой мировой войны может стать украинский кризис.

6 февраля польский премьер-министр дал интервью информагентству El Mundo, где публично заявил, что катализатором к началу Третьей мировой войны может выступить российская спецоперация в Украине. Также Моравецкий выразил уверенность, что российские войска обязательно покинут территории украинского государства в будущем.

По мнению Матеуша Моравецкого, военный контингент России будет выведен из Украины либо на добровольной основе, либо в результате силового воздействия ВСУ.