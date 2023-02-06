Лукашенко создал комиссию по репатриации уехавших белорусов

Александр Лукашенко издал указ об учреждении комиссии по возвращению на родину граждан, которые покинули Беларусь после совершения правонарушений и преступлений.

В понедельник Александр Лукашенко издал президентский указ о создании специализированной комиссии, деятельность которой будет сконцентрирована на рассмотрении обращения граждан Беларуси, покинувших страну по политическим мотивам после совершения правонарушений.

По данным Лукашенко, комиссию будет возглавлять Андрей Швед. Также президент уточнил, что правительство не намерено насильно возвращать белорусов на родину.