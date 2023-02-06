Песков ответил на слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил высказывание экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который утверждает, что российский президент пообещал не устранять украинского лидера.

6 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, которые поинтересовались, соответствуют ли действительности слова Нафтали Беннета, который утверждает, что Владимир Путин дал ему личное обещание не убивать Владимира Зеленского в ходе спецоперации на территории Украины.

Песков утверждает, что после начала СВО Путин и Беннет действительно вели интенсивные переговоры, однако в Кремле не станут ни подтверждать, ни опровергать заявление бывшего израильского премьер-министра.