Одноклассник SHAMAN сообщил, что певец был замкнутым в детстве и не пользовался успехом у девочек

Одноклассник известного исполнителя SHAMAN Иван Мягких рассказал, каким артист был в детстве.

Одноклассник известного исполнителя SHAMAN Иван Мягких в рамках шоу "Звезды сошлись" вспомнил, каким звезда сцены был в детстве, заметив, что в школьные годы он не пользовался успехом у девочек, так как обладал замкнутым характером.

Мягких вспомнил, что даже, будучи ребенком, все мысли будущей знаменитости были направлены в сторону творчества. По этой причине некоторые считали нынешнюю его чудаком.

Ярослав Дронов в школе выделялся, эпатажно одеваясь, крася волосы. Грешил школьник и тем, что часто прогуливал уроки, так как все время репетировал или выступал на концертах.

На выпускной артист пришел в компании своего педагога по вокалу Марины Рощупкиной, которая впоследствии и стала его первой супругой, которая была на 6 лет старше избранника.