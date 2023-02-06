SHOT: дрон ВСУ пытался сбросить авиабомбу с 46 кг взрывчатки на Калугу

Издание SHOT рассказало о попытке украинского беспилотника атаковать Калужскую область России с применением авиационной бомбы.

6 февраля журналисты информагентства SHOT рассказали, что в Калужской области РФ были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата армии Украины, рядом с которыми лежала неразорвавшаяся авиабомба класса ОФАБ-100-120 с общей массой боевой частью в 46 килограммов.

По данным аналитиков SHOT, авиационная бомба не разорвалась ввиду того, что украинский дрон летел на низкой высоте для большей скрытности.