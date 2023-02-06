Путин подписал закон о сборе геномных данных осужденных и подозреваемых

Владимир Путин ратифицировал законопроект о сборе информации о геноме у подозреваемых и осужденных в России.

6 февраля официальный сайт правовой информации России сообщил, что сегодня Владимир Путин своей подписью активировал закон, позволяющий собирать информацию о геноме всех осужденных и подозреваемых в стране. Согласно законопроекту, все лица, подпадающие под его действия, будут обязаны сдавать образцы биометрических материалов.

Примечательно, что биоматериалы будут собираться также у жителей России, которые попали под действие ареста на административных основаниях.