Бойцы ВСУ прибыли в Великобританию обучаться эксплуатации САУ AS90

В Минобороны Великобритании сообщили, что бойцы ВСУ прибыли в страну для обучения эксплуатации САУ AS90.

6 февраля пресс-служба Министерства обороны Соединённого Королевства в официальном аккаунте Twitter ведомства сообщила о том, что бойцы Вооружённых сил Украины прибыли в Великобританию для прохождения курса обучения по использованию самоходной артиллерийской установки AS90.

Отмечается, что британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы «помочь вернуть свою территорию».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал новый пакет военной помощи киевскому режиму, в который войдут 8 самоходных орудий AS90.