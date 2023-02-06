Кара-оол призвал разобраться с издевательствами над мобилизованными в ДНР

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал власти ДНР разобраться со случаями издевательств над мобилизованными из республики в Донбассе.

Вечером 6 февраля вице-спикер российской республики Тува Шолбан Кара-оол опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что экстренно прерывает командировку в Сибирь и едет в Москву, поскольку он получил жалобу от мобилизованных тувинцев в ДНР, которые утверждают, что над ними издеваются представители местной народной милиции.

По словам Кара-оола, армия является местом, где унижение младшего личного состава недопустимо, однако определённая доля дисциплины в войсках присутсвовать должна.