МО РФ: группировка войск «Центр» уничтожила свыше 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» в результате наступления уничтожила свыше 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

6 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что группировка войск «Центр» в результате наступательных действий и огня артиллерии нанесла поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой отдельных бригад Вооружённых сил Украины на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта потери украинской стороны за прошедшие сутки спецоперации России на Украине составили не менее 100 единиц живой силы, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.