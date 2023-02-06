Чарльз Кимбро, известный по роли в сериале "Мэрфи Браун" скончался в возрасте 86 лет

Известный актер Чарльз Кимбро ушел в мир иной на 87-м году жизни 11 января. О кончине знаменитости известно стало только сейчас.

Американский актер Чарльз Кимбро, игравший ведущего Джима Дайла в сериале "Мерфи Браун", скончался 11 января на 87-м году жизни, о чем сообщает портал Deadline.

Сын знаменитости сообщил о смерти родственника только 5 февраля, не озвучивая причин.

Кимбро 10 сезонов играл в ситкоме "Мерфи Браун". За роль в сериале в 1990-м году актер получил премию "Эмми".

Также артист занимался озвучкой многих известных мультипликационных фильмов. Свой голос он подарил персонажам "Горбуна из Нотр-Дама", "Гриффинов", "Пинки и Брейн", "Бэтмену будущего", "Крутым бобрам" и "Геркулесу".