Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты армии России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области.

6 февраля российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России сообщил ситуации на Херсонском направлении фронта.

Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки спецоперации солдаты армии России поразили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в окрестностях города Очаков в Николаевской области.

Также на данном участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными ударами российских военнослужащих уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30 украинской стороны.